Curatitor pentru genti, alcalin RM 801 ASF 62954010 Karcher | Kärcher

Cod produs : 6.295-401.0

Detergent special pentru pentru toate tipurile de jante din aluminiu sau aliaj de otel. Indeparteaza protectiv si intensiv cele mai rezistente murdariri de pe jante ca de exemplu praful de pe strazi, praful eliberat de către sistemul de frânare, abraziune de la roti și depunerile de sare din timpul iernii.