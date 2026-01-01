Curatitor pentru genti, alcalin RM 801 ASF 62954010 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-401.0Detergent special pentru pentru toate tipurile de jante din aluminiu sau aliaj de otel. Indeparteaza protectiv si intensiv cele mai rezistente murdariri de pe jante ca de exemplu praful de pe strazi, praful eliberat de către sistemul de frânare, abraziune de la roti și depunerile de sare din timpul iernii.
Dimensiunea ambalajului (l)
200
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
13
Greutate cu ambalaj (kg)
217
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare