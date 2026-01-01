Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-679.0Detergent ecologic, sanitar de uz cotidian, cu actiune blanda. Ideal pentru curatarea zilnica a obiectelor sanitare.
Dimensiunea ambalajului (l)
1
Unitate ambalare (Bucată)
12
Valoare pH
2
Greutate cu ambalaj (kg)
1.2
Caracteristici
Informații produs
Manual de utilizare
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare