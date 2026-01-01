Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Detergent Kärcher SanitPro Professional, sticlă roșie, etichetă albă cu text și imagini de utilizare.

    Detergent pentru obiecte sanitare, intretinere zilnica CA 20 C

    Cod produs: 6.295-679.0

    Detergent ecologic, sanitar de uz cotidian, cu actiune blanda. Ideal pentru curatarea zilnica a obiectelor sanitare.
    Solicită o ofertă