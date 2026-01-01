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    Detergent pentru obiecte sanitare, utilizare zilnica CA 20 R 62956850 | Kärcher

    Detergent profesional Kärcher Sanipro, sticlă roz, etichetă cu detalii de utilizare și certificări ecologice.

    Detergent pentru obiecte sanitare, uz cotidian, pregatit pentru utilizare CA 20 R

    Cod produs: 6.295-685.0

    Detergent ecologic, pregatit de utilizare, pentru curatare zilnica. Ideal pentru curatarea zilnica a obiectelor sanitare. Impachetare 12 sticle si 2 capete de pulverizare.
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