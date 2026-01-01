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    Recipient de detergent albastru Kärcher RM 755, etichetat pentru curățarea profesională a pardoselilor.

    Detergent pentru podea, cu extrem de putina spuma RM 755 ES

    Cod produs: 6.295-174.0

    Curatator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.
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