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    Detergent pentru intretinerea podelelor RM 755 ES 62951760 | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher RM 755, utilizat pentru depozitarea soluțiilor de curățare.

    Detergent pentru podea, cu extrem de putina spuma RM 755 ES

    Cod produs: 6.295-176.0

    Curatator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.
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