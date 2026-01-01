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Țară: România
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Cod produs: 6.295-409.0Curatator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
11
Greutate (kg)
20.1
Greutate cu ambalaj (kg)
21.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 230 x 430
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare