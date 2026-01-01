Detergent pentru podele CA 50 C | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.296-053.0FloorPro Cleaner CA 50 C: Detergent pentru aplicare manuală pe toate podelele dure și flexibile. De asemenea, potrivit pentru suprafețe lucioase și mobilier. Cu certificare UE.
Dimensiunea ambalajului (l)
1
Unitate ambalare (Bucată)
12
Valoare pH
8
Greutate (kg)
1
Greutate cu ambalaj (kg)
1.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
366 x 232 x 298
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Garanția Legală
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare