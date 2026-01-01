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    Detergent pentru podele CA 50 C | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher CA 50 C, culoare verde, etichetă cu detalii despre produs și utilizare.

    Detergent pentru podele CA 50 C

    Cod produs: 6.296-054.0

    FloorPro Cleaner CA 50 C: Detergent pentru aplicare manuală pe toate podelele dure și flexibile. De asemenea, potrivit pentru suprafețe lucioase și mobilier. Cu certificare UE..
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