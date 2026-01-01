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    Detergent spalare cu inalta presiune RM 806 ASF, fara NTA 62955540 | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher VehiclePro RM 806, lichid de curățare pentru presiune înaltă.

    Detergent pentru spalare cu inalta presiune RM 806 ASF, fara NTA

    Cod produs: 6.295-554.0

    Detergent dizolvant de murdarie cu putere foarte mare indeparteaza cea mai dura mizerie adunata de pe strazi precum praf, ulei, substante gresante, insecte, rasina si noroi. Fara NTA ( Nitrilotriacetic acid).
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