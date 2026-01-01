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    Detergent pentru suprafete CA 30 C 62956810 Karcher | Kärcher

    Detergent Kärcher SurfacePro Professional, sticlă albastră, etichetă cu text multilingv, capac albastru.

    Detergent pentru suprafete CA 30 C

    Cod produs: 6.295-681.0

    Concentrat universal pentru suprafete - podele si interior. Se usuca repede, nu lasa pete.