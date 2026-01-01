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    Detergent pentru suprafete CA 30 C 62956820 Karcher | Kärcher

    Recipient: Canistră albastră de detergent Kärcher CA 30 C, etichetă albă cu text și simboluri, capac alb.

    Detergent pentru suprafete CA 30 C

    Cod produs: 6.295-682.0

    Concentrat universal pentru suprafete - podele si interior. Se usuca repede, nu lasa pete.
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