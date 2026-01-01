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    Detergent pentru suprafete din sticla ready-to-use CA 40 R 62956870 | Kärcher

    Sticlă de detergent pentru geamuri Kärcher SurfacePro Professional, capac albastru.

    Detergent pentru suprafete din sticla, pregatit pentru utilizare CA 40 R

    Cod produs: 6.295-687.0

    Detergent pentru sticla, pregatit de utilizare. Se usuca rapid. Nu lasa urme - adecvat si pentru suprafete din plastic . Impachetare 12 sticle si 2 capete de pulverizare.
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