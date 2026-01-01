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Țară: România
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Cod produs: 6.295-688.0Detergent pentru sticla, pregatit de utilizare. Se usuca rapid. Nu lasa urme - adecvat si pentru suprafete din plastic . Impachetare 12 sticle si 2 capete de pulverizare.
Dimensiunea ambalajului (l)
5
Unitate ambalare (Bucată)
2
Valoare pH
7
Greutate (kg)
4.9
Greutate cu ambalaj (kg)
5.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
192 x 145 x 248
Caracteristici
Informații produs
Manual de utilizare
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare