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    Recipientă albă de detergent Kärcher CA 40 R, cu etichetă detaliată și imaginea unui interior modern pe etichetă.

    Detergent pentru suprafete din sticla, pregatit pentru utilizare CA 40 R

    Cod produs: 6.295-688.0

    Detergent pentru sticla, pregatit de utilizare. Se usuca rapid. Nu lasa urme - adecvat si pentru suprafete din plastic . Impachetare 12 sticle si 2 capete de pulverizare.
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