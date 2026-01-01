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    Detergent PressurePro, acid RM 93 Agri 62956580 Karcher | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 93 Agri, cu etichetă detaliată și capac alb.

    Detergent PressurePro, acid RM 93 Agri

    Cod produs: 6.295-658.0

    Agent acid de curatare a suprafelelor din zona de mulgere si grajduri. Înlătură chiar și cele mai persistente depuneri, cum ar fi calcar, mineralele și rugina.
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