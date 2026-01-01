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    Detergent PressurePro, alcalin RM 92 Agri 62956560 Karcher | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 92 Agri, capac alb, etichetă cu detalii și imaginea unui hambar.

    Detergent PressurePro, alcalin RM 92 Agri

    Cod produs: 6.295-656.0

    Agentul de înmuiere desprinde bălegarul uscat pentru a reduce timpul de curățare și consumul de apă. Ideal pentru curățarea grajdurilor și a zonei de mulgere.
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