Detergent spumant, acid RM 59 ASF 62951920 Karcher | Kärcher

Cod produs : 6.295-192.0

Indeparteaza fara efort cele mai dure depuneri precum calcarul, rugina, grasimea, albumina, petele de la bere si lapte de pe gresie, placi de teracota si containere. Eficienta de curatare intensa pe toate suprafetele, datorita stratului de spuma extrem de stabil.