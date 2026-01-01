☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Detergent spumant, acid RM 59 ASF 62951920 Karcher | Kärcher

    Recipientă mare de detergent Kärcher RM 59, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Detergent spumant, acid RM 59 ASF

    Cod produs: 6.295-192.0

    Indeparteaza fara efort cele mai dure depuneri precum calcarul, rugina, grasimea, albumina, petele de la bere si lapte de pe gresie, placi de teracota si containere. Eficienta de curatare intensa pe toate suprafetele, datorita stratului de spuma extrem de stabil.
    Solicită o ofertă