Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-100.0Indeparteaza usor murdaria intarita, precum ulei, grasime sau cele cu continut de albumina precum si resturi de alimente de pe gresie, faianta, placi de teracota sau containere. Stratul de spuma permite un timp lung de contact si are astfel efect intens de curatare asupra suprafetelor verticale.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
13
Greutate (kg)
21.3
Greutate cu ambalaj (kg)
22.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 237 x 430
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare