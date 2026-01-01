Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Recipient de detergent Kärcher RM 58, galben, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Detergent spumant, alcalin RM 58 ASF

    Cod produs: 6.295-100.0

    Indeparteaza usor murdaria intarita, precum ulei, grasime sau cele cu continut de albumina precum si resturi de alimente de pe gresie, faianta, placi de teracota sau containere. Stratul de spuma permite un timp lung de contact si are astfel efect intens de curatare asupra suprafetelor verticale.
    Solicită o ofertă