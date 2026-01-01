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    Detergent spumant alcalin RM 91 AGRI 62956540 Karcher | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 91 Agri, alb, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Detergent spumant alcalin RM 91 AGRI

    Cod produs: 6.295-654.0

    Agentul de curatare cu spumare are proprietăți excelente de dizolvare a grăsimilor și elimină materialul organic. Ideal pentru curățarea grajdurilor și a zonei de mulgere.
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