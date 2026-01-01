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Țară: România
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Garanție de 2 ani
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Cod produs: 6.295-178.0Detergentul spumant, protectiv pentru material, pentru curatarea murdariilor de ulei, grasime si albumina. Stratul de spuma stabil, sporeste eficienta de curatare si este usor de indepartat prin clatire.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
7
Greutate (kg)
20.4
Greutate cu ambalaj (kg)
21.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 237 x 430
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare