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    Recipientă albastră și albă cu etichetă Kärcher RM 57, utilizată pentru curățare.

    Detergent spumant, neutru RM 57 ASF

    Cod produs: 6.295-178.0

    Detergentul spumant, protectiv pentru material, pentru curatarea murdariilor de ulei, grasime si albumina. Stratul de spuma stabil, sporeste eficienta de curatare si este usor de indepartat prin clatire.
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