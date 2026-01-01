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    Detergent Wipe Care Extra RM 780 62949970 Karcher | Kärcher

    Recipientă albă de detergent Kärcher RM 780, etichetată cu detalii despre produs și o imagine a unui hol.

    Detergent Wipe Care Extra RM 780

    Cod produs: 6.294-997.0

    Detergent de curatare si ingrijire pentru curatarea si intretinerea tuturor podelelor si suprafetelor rezistente la apa, dure sau flexibile. Special destinat pentru sali de gimnastica si de sport, conform raportului de expertiza al standardului DIN V 18032-2:2001-04 referitor la proprietatile anti-alunecare. Produsul RM 780 care produce spuma putina si se usuca fara a lasa urme.
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