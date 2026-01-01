☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Detergentul industrial natural FloorPro RM 69N – 10 l | Kärcher

    Recipient pentru detergent Kärcher FloorPro RM 69N, cu etichetă detaliată și imagini de plante și podea curată.

    Detergentul industrial natural FloorPro RM 69N – 10 l

    Cod produs: 6.296-223.0

    Detergent industrial natural RM 69N, fabricat din ingrediente naturale, destinat curățării intermediare și de întreținere. Îndepărtează în siguranță petele de ulei și grăsime.
    Solicită o ofertă