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    Detergentul industrial natural FloorPro RM 69N – 20 l | Kärcher

    Recipient cu detergent Kärcher FloorPro RM 69N, etichetă cu detalii despre produs și imagini ilustrative.

    Detergentul industrial natural FloorPro RM 69N – 20 l

    Cod produs: 6.296-245.0

    Detergent industrial natural RM 69N, fabricat din ingrediente naturale, destinat curățării intermediare și de întreținere. Îndepărtează în siguranță petele de ulei și grăsime.
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