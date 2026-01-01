Detergentul industrial natural FloorPro RM 69N – 20 l | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.296-245.0Detergent industrial natural RM 69N, fabricat din ingrediente naturale, destinat curățării intermediare și de întreținere. Îndepărtează în siguranță petele de ulei și grăsime.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
11
Greutate (kg)
20
Greutate cu ambalaj (kg)
21.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 237 x 430
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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