Detergentul industrial natural FloorPro RM 69N – 20 l | Kärcher

Detergentul industrial natural RM 69N conține peste 99% ingrediente de origine naturală, cu agenți tensioactivi derivați din nucă de cocos și porumb. Formula sa nu conține parfumuri, coloranți, uleiuri siliconice, fosfați sau microplastice, fiind ideală pentru industria auto, prelucrarea metalelor și vopselelor. Deoarece nu constituie o marfă periculoasă, transportul este mai ieftin și nu necesită condiții speciale de depozitare. În ciuda bazei naturale, acesta oferă puterea de curățare a detergenților convenționali, eliminând eficient petele de ulei și grăsime. Fiind un detergent cu spumare redusă, optimizează capacitatea rezervorului de apă uzată și este extrem de economic, având o concentrație de utilizare de doar 0,5%. Este perfect pentru curățarea de întreținere a pardoselilor industriale și ESD din centre logistice, unități de producție, supermarketuri sau aeroporturi. Produsul este compatibil cu separatoarele de ulei și poate fi utilizat atât manual, cât și cu mașini automate de spălat-aspirat, reprezentând o soluție sustenabilă și performantă pentru orice mediu industrial.