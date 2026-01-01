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    Detergentul Natural CarpetPro iCapsol RM 764N OA | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 764N, capac alb, etichetă cu detalii produs și imagine cu plante verzi.

    Detergentul Natural CarpetPro iCapsol RM 764N OA

    Cod produs: 6.296-222.0

    Detergent ecologic care curăță în profunzime mochetele și tapițeriile din fibre naturale și sintetice.Conține un absorbant de mirosuri și tehnologia iCapsol, pentru o utilizare fără clătire.
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