Detergentul Natural Cleaner iCapsol RM 764N OA | Kärcher

Detergentul lichid pentru curățare în profunzime îndepărtează petele de ulei, grăsime și minerale de pe covoare și mobilier tapițat din fibre sintetice și naturale, având aceeași eficiență ca detergenții convenționali. Este adecvat pentru curățarea prin pulverizare-extracție cu aparate precum Puzzi și mașini de curățat covoare (BRC). Datorită tehnologiei iCapsol, murdăria este încapsulată, cristalizează pe măsură ce se usucă și poate fi pur și simplu aspirată. Nu este necesară clătirea, ceea ce economisește timp și reduce umiditatea, astfel încât covoarele sunt suficient de uscate pentru a se putea călca pe ele mai rapid. Certificarea WoolSafe confirmă caracterul adecvat pentru fibre naturale delicate (lâna). Un absorbant de mirosuri integrat elimină mirosurile neplăcute și oferă un parfum proaspăt. Detergentul Natural Cleaner iCapsol RM 764N OA este fabricat din peste 99% ingrediente pe bază de substanțe naturale, cu tensioactivi derivați din tărâțe de grâu și porumb, obținuți din deșeuri ale industriei alimentare. Nu conține uleiuri minerale, microplastic, coloranți, ulei de silicon și fosfați. Nu este clasificat ca marfă periculoasă deci nu necesită un transport special.