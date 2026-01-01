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    Dirt blaster vibra soft 050, 050 | Kärcher

    Duza gri și aurie Kärcher Professional, cu textură geometrică, pe fundal alb.

    Dirt blaster vibra soft 050, 050

    Cod produs: 4.114-066.0

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