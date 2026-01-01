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    Flansa pentru pad, 355 mm 69071500 Karcher | Kärcher

    Disc negru de curățare Kärcher, cu suprafață texturată și orificii, pe fundal alb.

    Disc pad BD 40/25 BD 40/12, 355 mm

    Cod produs: 6.907-150.0

    Pentru curatare cu tampoane. Cu cuplaj cu schimbare rapida si blocare centrala.
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