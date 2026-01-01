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    Dispozitiv de insurubare a duzelor Alimentar 54013180 | Kärcher

    Adaptor negru din plastic cu interior metalic, utilizat pentru conectarea accesoriilor Kärcher.

    Dispozitiv de insurubare a duzelor Alimentar

    Cod produs: 5.401-318.0

    Din aliaj special de alama pentru utilizarea in industria alimentara.
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