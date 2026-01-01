Dispozitiv pentru depozitare mop cu clip, 40 cm | Kärcher

Suportul pentru mop Kärcher (40 cm) cu clips este echipat cu o fixare ergonomică cu clipsuri, un pivot cu rotație de 360° și o atașare cu buzunar ușor de utilizat. Suportul este ideal pentru utilizare cu toate mânerele cu diametru de orificiu între 18 mm și 23 mm, cum ar fi mânerele noastre din aluminiu și telescopice.