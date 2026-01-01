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    Dispozitiv pentru depozitare mop cu clip, 40 cm | Kärcher

    Mop Kärcher cu suport dreptunghiular gri și elemente turcoaz, vedere de sus.

    Dispozitiv pentru depozitare mop cu clip, 40 cm

    Cod produs: 6.999-144.0

    • Ușor de atașat și de eliberat în siguranță
    • Metoda de pre-impregnare
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