☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Dispozitiv prindere mop Kentucky | Kärcher

    Cap de mop Kärcher gri, cu suport alb, pe fundal alb.

    Dispozitiv prindere mop Kentucky

    Cod produs: 6.999-359.0

    • Metoda cu găleată
    Solicită o ofertă