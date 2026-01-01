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    Distantier (inclusiv infiletare duze) 53942940 Karcher | Kärcher

    Adaptor negru din plastic pentru curățenie, cu formă conică și deschidere largă, pe fundal alb.

    Distantier (inclusiv infiletare duze)

    Cod produs: 5.394-294.0

    Garanteaza distanta de siguranta constanta, ex. pentru anvelope si caroserie. Ajuta la prevenirea deteriorarii suprafetelor sensibile. Se monteaza direct pe teava.
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