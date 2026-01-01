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    Distribuitor Y 44050480 Karcher | Kärcher

    Conector din alamă cu două filete, inscripționat cu "200 BAR", pe fundal alb.

    Distribuitor Y

    Cod produs: 4.405-048.0

    Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.
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