Duese klein komplett 60A° IB 45740440 Karcher | Kärcher

Cod produs : 4.574-044.0

Mini-duza unghiulara utilizata in spatii mici. Directioneaza jetul la 60° lateral. Proiecteaza jetul la 57 mm lateral, lungime: 260 mm. Setul contine patru componente: 1 x piulita olandeza, 1 x prelungitor, 1 x cot 100 mm (5.321-977.0), 1 x cap de duza 60° (5.321-972.0) (5.321-977.0). Numar de suporturi egal cu numarul prelungitoarelor necesare. Cotul si duza pot fi comandate separat.