Duese klein komplett 60A° IB 45740440 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.574-044.0Mini-duza unghiulara utilizata in spatii mici. Directioneaza jetul la 60° lateral. Proiecteaza jetul la 57 mm lateral, lungime: 260 mm. Setul contine patru componente: 1 x piulita olandeza, 1 x prelungitor, 1 x cot 100 mm (5.321-977.0), 1 x cap de duza 60° (5.321-972.0) (5.321-977.0). Numar de suporturi egal cu numarul prelungitoarelor necesare. Cotul si duza pot fi comandate separat.
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
265 x 60 x 37
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.