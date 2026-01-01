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    Duese klein komplett 60A° IB 45740440 Karcher | Kärcher

    Lance de presiune Kärcher, argintie, cu capăt negru, pe fundal alb.

    Duese klein komplett 60A° IB

    Cod produs: 4.574-044.0

    Mini-duza unghiulara utilizata in spatii mici. Directioneaza jetul la 60° lateral. Proiecteaza jetul la 57 mm lateral, lungime: 260 mm. Setul contine patru componente: 1 x piulita olandeza, 1 x prelungitor, 1 x cot 100 mm (5.321-977.0), 1 x cap de duza 60° (5.321-972.0) (5.321-977.0). Numar de suporturi egal cu numarul prelungitoarelor necesare. Cotul si duza pot fi comandate separat.
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