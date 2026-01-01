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    Duese klein komplett 90A° IB 45740430 Karcher | Kärcher

    Duza metalică Kärcher cu capăt negru, formă curbată, pe fundal alb.

    Duese klein komplett 90A° IB

    Cod produs: 4.574-043.0

    Mini-duza unghiulara utilizata in spatii mici. Directioneaza jetul la 90° lateral. Proiecteaza jetul la 63 mm lateral, lungime: 240 mm. Setul contine patru componente: 1 x piulita olandeza, 1 x prelungitor, 1 x cot 100 mm (5.321-971.0), 1 x cap de duza 90° (5.321-973.0) (5.321-977.0). Numar de suporturi egal cu numarul prelungitoarelor necesare. Cotul si duza pot fi comandate separat.
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