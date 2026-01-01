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    Duza 090 pentru utilizarea cu o duza HKF 50 64154470 Karcher | Kärcher

    Duza de oțel inoxidabil Kärcher, cu filet exterior, pe fundal alb.

    Duza 090 pentru utilizarea cu o duza HKF 50

    Cod produs: 6.415-447.0

    Duza pentru operarea duzelor simple
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