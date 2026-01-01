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    Car nozzle DN35 69061080 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru aspirator, negru, cu design îngust și vârf plat, pe fundal alb.

    Duză auto, ID 35, 90 mm

    Cod produs: 6.906-108.0

    Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.
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