☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h 64150840 | Kärcher

    Cilindru metalic argintiu, cu un orificiu la un capăt, pe fundal alb.

    Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h

    Cod produs: 6.415-084.0

    Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.
    Solicită o ofertă