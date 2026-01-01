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    Kombiduese verpackt basaltgrau DN32 69074100 Karcher | Kärcher

    Cap de aspirator Kärcher, negru cu clapetă galbenă, pe fundal alb.

    Duză combinată înlocuibilă 272 mm, DN 32

    Cod produs: 6.907-410.0

    Plastic, ID 32, înlocuibil.
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