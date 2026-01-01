Duza cu 3 pozitii 033 numai pentru inlocuire 41170280 | Kärcher

Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Robustă, durabilă și cu risc redus de înfundare. Comutare comodă între jetul ascuțit de înaltă presiune (0°), jetul evantai de înaltă presiune (25°) sau jetul evantai de joasă presiune (40°). Pentru aparatele de înaltă presiune cu injector; jet evantai de joasă presiune pentru aplicarea și îndepărtarea detergenților.