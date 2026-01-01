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    Duza cu 3 pozitii 033 numai pentru inlocuire 41170280 | Kärcher

    Accesoriu gri pentru curățare Kärcher, cu detalii metalice și design cilindric.

    Duza cu 3 pozitii 033 numai pentru inlocuire, 033

    Cod produs: 4.117-028.0

    Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Reglare comodă a pulverizării. Pentru aparatele de înaltă presiune cu injector; jet evantai de joasă presiune pentru aplicarea și îndepărtarea detergenților.
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