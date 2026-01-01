Duza cu jet triplu 055 47671560 Karcher | Kärcher

Cod produs : 4.767-156.0

Duză triplă comutabilă manual cu duză din oțel inoxidabil. Rezistentă, durabilă și rezistentă la murdărie. Schimbare rapidă a jetului între jet punctiform de înaltă presiune (0°), jet plat de înaltă presiune cu duză de putere conturată (25°), și jet plat de joasă presiune (40°). Pentru aparate cu injectoare, jetul plat de joasă presiune este utilizat pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare. Racord M 18 x 1,5