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    Duza cu 3 pozitii, touchless 034 47670010 Karcher | Kärcher

    Adaptor Kärcher negru cu conector metalic, detaliu lateral, pe fundal alb.

    Duza cu 3 pozitii, fara atingere 034, 034

    Cod produs: 4.767-001.0

    Duza tripla pentru jet tip creion cu presiune ridicata (25º) si jet tip evantai cu presiune redusa (40º). Schimbarea rapida si usoara a jetului prin rotirea duzei.
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