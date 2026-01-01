Duza cu 3 pozitii, touchless 034 47670010 Karcher | Kärcher

Duza tripla practica cu jeturi diferite concepute pentru modificarea rapida si simpla prin rotirea duzei. Urmatoarele jeturi sunt disponibile: jet de tip creion cu presiune ridicata, jet de tip evantai cu presiune ridicata (25º) si jet de tip evantai cu presiune redusa (40º; este necesara ajustarea manuala). Pentru curatitoare cu presiune ridicata cu injectoare; jet de tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului. Conector: M18 x 1,5.