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    Duza cu 3 pozitii, touchless 060 47670670 Karcher | Kärcher

    Adaptor Kärcher negru cu conector metalic, detaliu lateral, pe fundal alb.

    Duza cu 3 pozitii, fara atingere 060, 060

    Cod produs: 4.767-067.0

    Duza tripla pentru jet tip creion cu presiune ridicata, jet tip evantai cu presiune ridicata (25º) si duza electrica si jet tip evantai cu presiune redusa (40º). Schimbarea rapida si usoara a jetului prin rotirea duzei.
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