Duza cu 3 pozitii, touchless 060 47670670 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.767-067.0Duza tripla pentru jet tip creion cu presiune ridicata, jet tip evantai cu presiune ridicata (25º) si duza electrica si jet tip evantai cu presiune redusa (40º). Schimbarea rapida si usoara a jetului prin rotirea duzei.
Filet de racordare
M22 x 1,5
Dimensiune duză ( )
60
Greutate cu ambalaj (kg)
0.5
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.