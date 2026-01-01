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    Rundstrahlduese kpl. 14x8x14,5 IB 15/120 45740510 Karcher | Kärcher

    Bară telescopică Kärcher, albă, cu capăt negru, pe fundal alb.

    Duză cu jet circular L, lungă

    Cod produs: 4.574-051.0

    Duza de pulverizare cu forma inovatoare rotunda, de inalta performanta, pentru putere maxima de curatare cu consum normal de aer. Ideala pentru niveluri ridicate de murdarie. Index volum de aer: L.
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