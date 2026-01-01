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    Round spray nozzle complete 45740290 Karcher | Kärcher

    Adaptor metalic cu finisaj argintiu și negru, formă cilindrică, pe fundal alb.

    Duză cu jet circular L, scurtă

    Cod produs: 4.574-029.0

    Duza rotunda cu jet puternic, foarte compacta si usor de utilizat, pentru suprafete medii, consum mare de aer.
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