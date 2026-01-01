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    Rundstrahlduese kpl. 14x7x13 IB 15/120 45740480 Karcher | Kärcher

    Bară telescopică Kärcher, albă, cu capăt negru, pe fundal alb.

    Duză cu jet circular M, lungă

    Cod produs: 4.574-048.0

    Duză cu jet circular puternic, cu un contur inovator al duzei pentru un randament de curăţare maxim şi pentru un consum redus de aer. Ideală pentru murdăria persistentă. Indice volum de aer: M
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