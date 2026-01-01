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    Round spray nozzle complete 45740280 Karcher | Kärcher

    Adaptor metalic cu corp negru și capăt argintiu, pe fundal alb.

    Duză cu jet circular M, scurtă

    Cod produs: 4.574-028.0

    Duza cu jet circular puternic, foarte compacta si usor de utilizat, pentru suprafete mici si cu un consum redus de aer.
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