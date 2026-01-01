Rundstrahlduese kpl. 14x6x11 IB 15/120 45740500 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.574-050.0Duză puternică cu jet circular, cu un contur inovator al duzei pentru performanțe maxime de curățare si cu un consum foarte redus de aer. Ideal pentru murdări grele. Indice volumul de aer: S.
Greutate (kg)
0.5
Greutate cu ambalaj (kg)
0.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
60 x 60 x 445
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.