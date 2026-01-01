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    Rundstrahlduese kpl. 14x6x11 IB 15/120 45740500 Karcher | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher alb, dreptunghiular, cu capăt negru, pe fundal alb.

    Duză cu jet circular S, lungă

    Cod produs: 4.574-050.0

    Duză puternică cu jet circular, cu un contur inovator al duzei pentru performanțe maxime de curățare si cu un consum foarte redus de aer. Ideal pentru murdări grele. Indice volumul de aer: S.
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