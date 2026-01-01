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    Rundstrahlduese kpl. 14x9x16 / 245 IB 15 45740490 Karcher | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher alb, dreptunghiular, cu capăt negru, pe fundal alb.

    Duză cu jet circular XL, lungă

    Cod produs: 4.574-049.0

    Duză de pulverizare rotundă, practică cu un contur inovator al duzei, pentru un randament de curăţare maxim. Soluţia ideală pentru murdăria persistentă. Indicele pentru debitul de aer: XL.
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