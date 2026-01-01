Rundstrahlduese kpl. 14x9x16 IB 15/120 45740470 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.574-047.0Duză rotundă de pulverizare de 45 cm, cu un contur inovator al duzei, pentru un randament de curăţare maxim. Soluţia ideală pentru murdăria extrem de rezistentă. Indicele pentru debitul de aer: XL.
Greutate (kg)
0.8
Greutate cu ambalaj (kg)
0.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
490 x 39 x 39
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.