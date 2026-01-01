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    Rundstrahlduese kpl. 14x9x16 IB 15/120 45740470 Karcher | Kärcher

    Tub telescopic Kärcher, alb, cu capăt negru, pe fundal alb.

    Duză cu jet circular XL, scurtă

    Cod produs: 4.574-047.0

    Duză rotundă de pulverizare de 45 cm, cu un contur inovator al duzei, pentru un randament de curăţare maxim. Soluţia ideală pentru murdăria extrem de rezistentă. Indicele pentru debitul de aer: XL.
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