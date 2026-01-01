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    Duza cu jet de aburi 40° 21140120 Karcher | Kärcher

    Duza din alamă Kärcher, cu inscripția mărcii, pe fundal alb.

    Duza de aburi 40100 40°, 110

    Cod produs: 2.114-012.0

    Duză de abur din alamă pentru operarea aparatelor HDS ca generatoare de aburi.
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