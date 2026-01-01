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    Duza cu jet de aburi 40° 28850440 Karcher | Kärcher

    Conector din alamă Kärcher și garnitură de cauciuc neagră, pe fundal alb.

    Duza de aburi 40100 40°, 110

    Cod produs: 2.885-044.0

    Jet plat la 50° pentru curățare și dezghețare cu aburi, de exemplu dezghețarea nisipului și a pietrișului, dezghețarea cofrajelor, degivrarea vehiculelor.
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